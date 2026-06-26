Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine geçit yok! Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 26.06.2026 00:50

Zehir tacirlerine geçit yok! Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 tutuklama

Muğla’nın Datça ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Zehir tacirlerine geçit yok! Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 tutuklama
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Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.K. isimli şahsın Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU

Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 200 kök Hint keneviri, 42 gram kenevir tohumu ile 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu.

TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.K. hakkında 2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUĞLA #DATÇA

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Zehir tacirlerine geçit yok! Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 tutuklama
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