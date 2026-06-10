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Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:35

Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 52 kişi gözaltına alındı

Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen, helikopter ve özel harekat destekli narkotik operasyonunda çok sayıda adrese şafak baskını düzenlendi. Yaklaşık 4 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 52 kişi gözaltına alındı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri belirlenen 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah saat 04.30'da Bursa, Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Helikopter ve Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılırken, toplam 45 adreste arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 52 şüpheli gözaltına alındı.

23 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi İlçe Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılacağı öğrenilirken, soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 52 kişi gözaltına alındı
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