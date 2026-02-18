Zehir tacirlerine şafak baskını! 700 polis katıldı 76 şüpheli yakalandı

Mudanya ve Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Bursa, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı baskınlara, 3 İHA, 130 ekip, 10 özel harekât unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği ve 150 çevik kuvvet personelinden oluşan toplam 700 personel katıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda kapılar koçbaşıyla kırılırken, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 1 kilo 264 gram esrar, 1 kilo 507 gram sentetik kannabinoid, 634 gram metamfetamin, 160 gram kokain, 60 sentetik hap, 2 gram AMG ham maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.