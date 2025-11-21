Zehirlenme faciasında 2 yeni yakalama kararı

İstanbul Fatih'teki otelde rahatsızlanan Servet ve Çiğdem Böcek ile Çocukları Kadir Muhammet ve Masal, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Türkiye'ye derinden üzen olayda önceki gün 1'i otel çalışanı 3'ü ilaçlama şirketi çalışanı olmak üzere 4 kişi daha tutuklanmış otel sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet savcısına ifade veren resepsiyon görevlisinin ifadesinde ise vefat eden baba Servet Böcek'in kucağında çocuğuyla hastaneye gitmek isterken otelde kilitli kaldığı ortaya çıkmıştı. Devam eden soruşturmada bugün de adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve resepsiyon görevlisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.