Zehirlenme faciasında otel mühürlendi

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek Ailesi'nin yaşadığı facia ile ilgili soruşturma genişletildi. İlk tespitlere göre yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ailede 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti. Böcek ailesinin 11 Kasım gününde saat saat nerede ne yedikleri tespit edilip numuneler alınmıştı. Genişletilen soruşturmada, Böcek ailesinin 9 Kasım günü İstanbul'a gelip 11 Kasım gününe kadar nerede ne yedikleri de araştırılarak tek tek tespit edildi.Bu kapsamda yapılan çalışmaya göre, Böcek ailesi 9 Kasım saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul Fatih'te otele yerleşen aile ilk yemeklerini akşam otel yakınında bulunan bir restoranda yedi. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek restoranda kebap yerken, çocuklar makarna yedi.İkinci gün yani 10 Kasım sabahı, yine otel yakınında anne ve baba çorba içerken çocuklar poğaça yedi. Aynı günün akşamı otel yakınlarında anne ve baba kıymalı pide yerken çocuklar sucuklu-kaşarlı pizza yedi. Facianın yaşanacağı olay günü olan 11 Kasım sabahı baba Servet Böcek dışarıdan poğaça ve simit alıp otele getirerek kahvaltı yaptılar. Ardından saat 16.00 sıralarında ailece gezmek için Ortaköy'e gitti. Ortaköy Camii'nin yan tarafında kirli sakallı, kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgâhından birer tane midye yediler. Daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir restoranda çorba içen Böcek ailesi, devamında çocuklarına sucuk-ekmek yedirdi. Baba Servet Böcek kokoreç yerken, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığı belirlendi. Anne Çiğdem Böcek ise tavuk tantuni yedi. Ardından Fatih'te bir dükkândan lokum alan Böcek ailesi hep birlikte lokum yedi.Aile 12 Kasım gecesi saat 01.00'de toplu şekilde mide bulantısı ile uyandı ancak sabaha kadar bekleyip hastaneye gitti. Serum ve probiyotik tedavilerinin ardından tekrar otele döndü. Aynı gün hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım gecesi tekrar fenalaştı ve otele ambulans çağrıldı. İşte bu süreçten sonra yaşanan faciada anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedenleri Adli Tıp Kurumu'ndaki laboratuvar sonuçları tamamlandıktan sonra belli olacak. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ailenin son üç gün içinde tükettiği tüm gıdalardan numune aldı. Ayrıca otelde bulunan diğer ürünlerden de örnekler laboratuvara gönderildi.Geçtiğimiz gün aynı otelde 2 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yabancı uyruklu turistin genel durumlarının iyi olduğunu, refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişinin de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatışının verildiğini bildirdi. Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bir yandan otelde numuneler alınırken, otelde kalan 15 müşteri muayeneden geçirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayenelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bir aile faciasına dönen İstanbul tatilinde ailenin yediği yemek dışında kaldığı otelde her ne kadar yemek yememiş olsalar da zehirlenme ihtimali üzerine duruluyor. Otelin kısa bir süre önce ilaçlanmış olması ya da klima gazlarından kaynaklı bir zehirlenme yaşanıp yaşanmadığı da incelendi. Otel yapılan incelemelerin ardından dün sabah saatlerinde gelen belediye görevlilerince mühürlendi.Genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibi H.O., ilaçlama şirketi sahibi ile çalışanı ve otel yakınında bulunan bir fırın sahibi gözaltına alındı. Toplam 8 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan otel sahibi H.O.'nun 1 adet "Kasten Yaralama", 1 adet "Karşılıksız Yararlanmadan Yararlanma" suçlarından toplam 2 kaydının olduğu belirlendi. . Soruşturma kapsamında midyenin ham halini satan iş yeri sahipleri, lokum dükkânı çalışanları, kokoreççi garsonu, aşçısı ve üretim yapan kişiler dahil toplam 6 kişinin de ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş sürüyor. Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki evlerinin önünde taziyeleri kabul ediyor. Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi. Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi.Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı. Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.