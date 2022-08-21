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Giriş Tarihi: 21.8.2022 15:54 Son Güncelleme: 21.8.2022 16:07

Zehra’nın otopsi raporu ortaya çıktı! Başına sert cisimle vurulmuş

Milas’ta, çalıştığı işyerinde vahşice ödüldürülen 18 yaşındaki Zehra’nın otopsi raporu ortaya çıktı. Bayır'ın başına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı belirtildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Zehra’nın otopsi raporu ortaya çıktı! Başına sert cisimle vurulmuş

Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır (18), madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı. İşletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu belirten Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Zehra, memleketi Konya'da toprağa verilirken olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın yaşandığı mekan jandarma ve zabıta ekiplerince mühürlendi.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Zehra'nın otopsi raporu ortaya çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölümünün, başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Otopsi raporunda ayrıca Bayır'ın baskı sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı bilgisi yer aldı

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Zehra’nın otopsi raporu ortaya çıktı! Başına sert cisimle vurulmuş
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