Zehra’yı defalarca bıçaklayarak katletmişti! Cani eşin savunması pes dedirtti: Alkol almıştım hatırlamıyorum...

'HALA ONU SEVİYORUM'

Barbak'ın yargılanmasına bugün İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kayhan Barbak ile Zehra'nın annesi Naime Özkan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Kayhan Barbak'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten sağlık raporunun geldiği ve dosyaya eklendiği belirtildi. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Barbak'ın, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Kayhan Barbak, "Eşimin namusuna hiçbir zaman dil uzatmadım. Annesi evlendi ve yabancı kişiler ailemize girdi. Olay günü içtiğim psikiyatri ilaçlardan sonra alkol almıştım. Eşimle tartışmamızda erkekliğime laf etti. Kızgınlıkla bunlar olmuş. Hatırlamıyorum. Amacım öldürmek değildi. Hala onu seviyorum" dedi. Zehra'nın annesi Naime Özkan da Barbak'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Savunma ve beyanların ardından karar açıklandı. Heyet, Kayhan Barbak'a 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör