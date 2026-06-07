Zekâ oyunları finali Konya’da başladı

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen 8'inci Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye
Finali, Konya
Selçuklu Uluslararası Spor Kompleksi'nde başladı. Organizasyona 81 ilden 810 öğrenci, 180 refakatçi öğretmen ve 350 hakem katıldı. Turnuvada öğrenciler derece elde etmek için kıyasıya mücadele ediyor. Açılışta konuşan TAZOF Başkanı Şaban Kurt, Türkiye finalinde yaklaşık 810 öğrencinin yarıştığını ve birincilik için ter döktüğünü söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Konya'nın eğitimde önemli bir şehir olduğunu ifade ederken, Konya Valisi İbrahim Akın ise turnuvanın iş birliği ve kardeşlik ruhunu güçlendirdiğini söyledi. Açılışın ardından Türkiye finalinin startı verildi.