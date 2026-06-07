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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Zekâ oyunları finali Konya’da başladı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Zekâ oyunları finali Konya’da başladı
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Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen 8'inci Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali, Konya Selçuklu Uluslararası Spor Kompleksi'nde başladı. Organizasyona 81 ilden 810 öğrenci, 180 refakatçi öğretmen ve 350 hakem katıldı. Turnuvada öğrenciler derece elde etmek için kıyasıya mücadele ediyor. Açılışta konuşan TAZOF Başkanı Şaban Kurt, Türkiye finalinde yaklaşık 810 öğrencinin yarıştığını ve birincilik için ter döktüğünü söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın eğitimde önemli bir şehir olduğunu ifade ederken, Konya Valisi İbrahim Akın ise turnuvanın iş birliği ve kardeşlik ruhunu güçlendirdiğini söyledi. Açılışın ardından Türkiye finalinin startı verildi.

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#KONYA #UĞUR İBRAHİM ALTAY #TÜRKİYE

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Zekâ oyunları finali Konya’da başladı
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