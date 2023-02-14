Zekat İle İlgili Ayetler - Kuran’da Sadaka ve Zekatla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Zekat, maddi durumu dine göre iyi olan kişilerin, ihtiyaç sahibi olan kişilere vermesi gereken belli mikatı ifade eder. Zekat vermek ve almak için ise İslam'a göre bazı koşullara sahip olması gerekir. Bu durumlar ise hadisler ve ayetler ile açıklanır. Bu bağlamda zekat ile ilgili ayetler ve mealleri doğru bir şekilde bilinmelidir. Bunun için "Sadaka ve zekat ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir, Kuana göre zekat nasıl verilir?" sorularının yanıtları aranmalıdır.

Zekat İle İlgili Ayetler

Zekat, dinen zengin olan kişilerin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken belirli bir miktar maldır. Bu mal; para, altın, ve hayvan olabilir. Zekat, İslam'ın beş şartından bir tanesi olarak karşımıza çıkar ve farzdır. Zekat ile ilgili Kuran'ı Kerim'de karşılaşılan ayetler şu şekilde karşımıza çıkar:

Bakara Suresi, 43: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

Bakara Suresi, 83: Hani İsrailoğulları'ndan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.

Bakara Suresi, 277: İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin Katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

Tevbe Suresi, 5: Haram aylar (süre tanınmış dört ay) sıyrılıp-bitince (çıkınca) müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip-tutun. Eğer tevbe edip namaz kılarlarsa ve zekatı verirlerse yollarını açıverin. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Tevbe Suresi, 60: Sadakalar, -Allah'tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Rum Suresi, 39: İnsanların mallarından artsın diye, verdiğiniz faiz Allah Katında artmaz. Ama Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyerek verdiğiniz zekat ise, işte (sevaplarını ve gelirlerini) kat kat arttıranlar onlardır.

Ayrıca zekatla ilgili tüm ayetler şu şekildedir:

Bakara Suresi, 110, 177

Nisa Suresi, 77, 162

Maide Suresi, 12, 55

Araf Suresi, 156

Meryem Suresi, 31, 55

Enbiya Suresi, 73

Hac Suresi, 41, 78

Mü'minun Suresi, 4

Nur Suresi, 56, 37

Neml Suresi, 3

Lokman Suresi, 4

Ahzab Suresi, 33

Mücadele Suresi, 13

Müzzemmil Suresi, 20

Beyyine Suresi, 5

Fussilet Suresi, 7

Tevbe Suresi, 71, 11, 18

Zekat İle İlgili Hadisler

Hadisler, Hz. Peygamber Muhammed (sav)'ın sözleridir. Müslümanlar, kendilerine rehber olarak hem Kuran'ı Kerim'de bulunan hadisleri hem de Peygamberin sözlerini edinirler. Bu nedenle İslam'da öneml bir konu olan "zekat" ile ilgili hadisler de Müslümanlar için iyi bir rehber niteliğindedir. Zekat ile ilgili hadisler şu şekilde karşımıza çıkar: