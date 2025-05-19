Zelenskiy, Trump’la olan telefon görüşmesini değerlendirdi: Taraflar, Ukrayna, Rusya, ABD, AB ülkeleri ve İngiltere, Türkiye’de bir araya gelebilir!





RUSYA-UKRAYNA ARASINDA ESİR TAKASI BEKLENİYOR



Zelenskiy, ayrıca 16 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılan görüşmede prensipte anlaşmaya varılan büyük bir esir takasının günler ya da haftalar içinde gerçekleşeceğini umduğunu söyledi. "Memorandum savaşı sona erdirmeye yönelik bir yol haritasına yol açabilir"

Rusya ve Ukrayna'nın bir memorandum imzalayabileceğini ve bunun da daha sonra savaşı sona erdirecek resmi bir anlaşmaya yol açabileceğini belirten Zelenskiy, "İkili formatta bir memorandum olabilir ve bu da savaşı sona erdirmeye, yani tam bir anlaşmaya yönelik bir yol haritasına yol açabilir. Her iki ülke tarafından da desteklenen bu memorandum ateşkes hükümlerini de içerecektir" dedi.



"BUNUN BİR SIR OLARAK KALACAĞINI SANMIYORUM"



Bu aşamada Rusya ile muhtemel bir memorandumun içeriğinin henüz bilinmediğini kaydeden Zelenskiy, "Her halükarda, eğer Rus tarafı bir memorandum önerirse, bunun bir sır olarak kalacağını sanmıyorum. Bu tür bilgiler kamusal alanda ortaya çıkma eğilimindedir. Rusya'nın önerilerini aldıktan sonra kendi vizyonumuzu formüle edebileceğimize inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki saatten fazla süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak" demişti.

Putin ise, görüşmeyi kapsamlı, samimi ve faydalı olarak nitelendirerek, "ABD Başkanı ile Rusya'nın çözüm ilkeleri, muhtemel bir barış anlaşmasının zamanlaması gibi bir dizi pozisyonu tanımlayan gelecekteki muhtemel barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde Ukrayna tarafıyla çalışmaya hazır olduğu ve bunu önereceği konusunda anlaştık. Uygun anlaşmalara varılması halinde belirli bir süre için bir ateşkes de buna dahil" demişti.