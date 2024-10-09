Zeliha’nın katili kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Konya'da geçtiğimiz yıl 31 Ağustos günü Cihanbeyli ilçesine bağlı kırsal İnsuyu Mahallesi'nde olay meydana geldi. Kasaplık yapan Hüseyin Akbulut 3, 5 ve 7 yaşındaki 3 çocuğunun annesi eşi Zeliha Akbulut'u çocuklarının gözü önünde önce bıçaklayıp daha sonra tabanca ile öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin Akbulut hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Katil zanlısı yargılama aşamasında haksız tahrik indirimi alabilmek için dosyanın tanığını cezaevinden arayıp tehdit etti. Eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü iki kişi de mahkemede tanık olarak dinlendi. Bu tanıklarda Zeliha Akbulut ile herhangi bir bağlarının olmadığını söyledi. Katil zanlısının tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Hüseyin Akbulut bugün son kez hakim karşısına çıktı. Akbulut, savunmasında "Pişmanım. Yuvamın bu hale gelmesini istemezdim" dedi. Mahkeme heyeti Akbulut'a herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.