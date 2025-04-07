Zemin katta maskeli dehşet

İstanbul Şişli'de yaşanan korkunç olay, dün sabaha karşı Kuştepe Mahallesi Yavru Kuş Sokak'ta bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Maskeli 4 saldırgan, 5 katlı Trump Apart'ın zemin katındaki daireye girdi. Saldırganlar Gültekin Gezer'i (23) kurşun yağmuruna tuttu. Ardından hamile olan Kader Küçük Coşkun'u vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda Kader Küçük Coşkun ile Gültekin Gezer'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Küçükcoşkun ve Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda Küçükcoşkun'un sırtından 1 kurşunla vurulduğu Gezer'in ise vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olayı sonrası polise ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

SALDIRGANLAR KAMERADA

4 saldırganın kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakini Selma Çelik, "Bir kadın ve erkeğin bağırış seslerini duyduk sadece" dedi.