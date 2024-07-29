Zernek Barajı göletine giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki H.Ö, serinlemek için Zernek Barajı göletine girdi. Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Çocuğun cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan İstanbul Kadıköy Caddebostan plajında da yüzmek için denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir genç yüzmek için denize girdi. Denizde bir süre yüzen genç gözden kayboldu. Denizde kaybolan şahısın arkadaşları tarafından polis ve arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahısın cansız bedenine ulaşıldı. Karaya çıkarılan şahsın cesedi morga kaldırıldı.