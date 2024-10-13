Zeybekci yeni hamle tarımda dedi

Türkiye buluşmaları çerçevesinde il ziyaretlerine aralıksız devam eden ve AK Parti'nin ekonomi politikaları hedeflerini anlatan Önceki dönem Ekonomi Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, hafta sonunda memleketi Denizli'de, ilçe kongrelerinin açılışına katıldı. Sarayköy İlçe kongresine katılan Zeybekci yaptığı konuşmasında, yeni üretim hamlesinin tarımdan da başlayacağına dikkat çekti.

AİLESİ İLE BİRLİKTE BABA OCAĞINDA KAZANIN BAŞINA GEÇTİ

Önceki dönem Ekonomi Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, parti kongresinin ardından ise baba ocağı Tavas İlçesi'nde pekmez kazanlarının başına geçerek, kepçe ile pekmez kazanını karıştırdı. Zeybekci ailesi ile birlikte yer aldığı o fotoğrafı ise "Atamızdan yadigar kalan geleneksel pekmez kaynatmayı evlatlarımıza aktarıyoruz. Bereketli olsun" diyerek paylaştı.