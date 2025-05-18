Zeyna göreve hazır

Antalya merkezli Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) ekibinde sualtı arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilen Zeyna, sahaya inmek için akreditasyon bekliyor. 8 yaşındaki Golden cinsi arama kurtarma köpeği Zeyna, Konyaaltı sahilindeki eğitimlerinde su üstü arama kurtarma görevlerini başarıyla tamamladı. Zeyna, Türkiye'de görev için eğitilen ilk sualtı arama kurtarma köpeği olarak kayıtlara geçerken, afetlerde, boğulmalarda ve su kazalarında kayıpların yerini tespit edebilmek için özel eğitim alıyor.