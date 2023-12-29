Zeynep Gül Kuşçu’yu vahşice öldürmüştü: 2 ay önce de TIR’la ezmek istemiş!

'ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GEL' DİYE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Kuşçu'nun cinayet şüphelisinin eski eşi Ahmet Tahir Erat olduğunu tespit etti. Çocuklarının velayeti kendisinde olan Erat'ın, eski eşi Zeynep'e, kendisini aldattığı gerekçesiyle bir süredir çocuklarını göstermediği, olay günü de çocuklarını görmeye gelmesini isteyerek evine çağırdığı, sokakta yürürken de öldürdüğü ortaya çıktı. Ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet Tahir Erat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.