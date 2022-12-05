Haberler Yaşam Haberleri Zeynep’e köyünden zil ve çan desteği
Giriş Tarihi: 6.12.2022

Zeynep’e köyünden zil ve çan desteği

NESLİHAN KONANÇ NESLİHAN KONANÇ
Zeynep’e köyünden zil ve çan desteği
Tekirdağ'da Kapaklı Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Zeynep Can, öğretmenlerinin de kendisindeki yeteneği keşfetmesiyle resim çalışmalarına yöneldi. Doğa, natürmort, portre, yağlıboya ve Karakalem çalışması yapan liseli Zeynep 20'nin üzerindeki eserini Kırklareli Valiliği'nin de desteğiyle köyü Beypınar'da sergiledi. Kırklareli'nin Beypınar köyündeki kahvehanede düzenlenen 'Sanat hayattır' isimli serginin açılışına Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür Müdürü Veli Şen, İl Tarım Müdürü Mehmet Aksoy ve Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Çakır ve köylüler katıldı.
Beypınar köylüleri, büyük ve küçükbaş hayvancılıkta kullandıkları yöresel çan ve zillerini de sergi süslemesine vererek Zeynep'e destek oldular. Çan ve zillerin melodisi ile gezilen sergi büyük ilgi gördü. İlk adımlarını köklerinin olduğu yerde atmak istediğini söyleyen Zeynep Can , "Eserlerde genelde doğaçlama çalıştım. Yağlı boya tablolarımda 2 hafta çalıştığım oluyor. Güzel sanatlar fakültesinde okumak istiyorum. İlk sergimi köklerimin olduğu yerde açmak istedim. Bana ve sanata gösterdikleri destek ve ilgi için Beypınar'a minnettarım. Serginin açılışına destek veren valimiz Birol Ekici'ye teşekkür ederim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Türkiye'de milyonların gözü bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Son dakika: Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
SON DAKİKA: Alibeyköy'de tramvay kazası! İETT otobüsü ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeynep’e köyünden zil ve çan desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA