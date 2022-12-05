Zeynep’e köyünden zil ve çan desteği

Tekirdağ'daKapaklı Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Zeynep Can, öğretmenlerinin de kendisindeki yeteneği keşfetmesiyle resim çalışmalarına yöneldi. Doğa, natürmort, portre, yağlıboya ve Karakalem çalışması yapan liseli Zeynep 20'nin üzerindeki eserini Kırklareli Valiliği'nin de desteğiyle köyü Beypınar'da sergiledi. Kırklareli'nin Beypınar köyündeki kahvehanede düzenlenen 'Sanat hayattır' isimli serginin açılışına Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür Müdürü Veli Şen, İl Tarım Müdürü Mehmet Aksoy ve Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Çakır ve köylüler katıldı.Beypınar köylüleri, büyük ve küçükbaş hayvancılıkta kullandıkları yöresel çan ve zillerini de sergi süslemesine vererek Zeynep'e destek oldular. Çan ve zillerin melodisi ile gezilen sergi büyük ilgi gördü. İlk adımlarını köklerinin olduğu yerde atmak istediğini söyleyen Zeynep Can , "Eserlerde genelde doğaçlama çalıştım. Yağlı boya tablolarımda 2 hafta çalıştığım oluyor. Güzel sanatlar fakültesinde okumak istiyorum. İlk sergimi köklerimin olduğu yerde açmak istedim. Bana ve sanata gösterdikleri destek ve ilgi için Beypınar'a minnettarım. Serginin açılışına destek veren valimiz Birol Ekici'ye teşekkür ederim" dedi.