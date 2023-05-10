Haberler Yaşam Haberleri Zeyniler Seyir Terası Nerede? Zeyniler Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 10.5.2023 10:36 Son Güncelleme: 10.5.2023 10:36

Zeyniler Seyir Terası Nerede? Zeyniler Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?

Zeyniler seyir terası, adından da anlaşılacağı üzere Zeyniler Köyü’ndedir. Zeyniler seyir terası konum bilgisi ile kolay bir şekilde bu doğa harikası mekâna ulaşabilirsiniz. Zeyniler seyir terası nerede ve buraya nasıl gidilir gibi sorular araştırılarak bilinçli bir gezi planı oluşturabilirsiniz. Zeynirler Köyü, Çalıkuşu romanına da ilham kaynağı olmuştur. Zeyniler seyir terası yol tarifi ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için araştırdık.

Zeyniler Seyir Terası Nerede? Zeyniler Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?

Zeyniler seyir terası konum bilgisi için internet kaynaklarından da yararlanabilirsiniz. Peki, Zeyniler seyir terası nerede araştırması ile bu bölgeye kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Zeyniler seyir terasına nasıl gidilir incelemesi de bölgeyi ziyaret ederken işinize yarayacak bilgiler içerir. Zeyniler seyir terası yol tarifi ile ilgili merak ettikleriniz için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Zeyniler Seyir Terası Nerede?

Zeyniler Köyü, Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılan Çalıkuşu romanına da ilham kaynağı olmuş bir yerleşim yeridir. Söz konusu coğrafya, muhteşem doğası ve manzarası ile ön plana çıkmaktadır. Zeyniler Köyü, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı olan bir yerleşim yeridir. Bu köyün ismi Beşevler Köyü olarak da anılır. Meşhur Çalıkuşu romanında Zeyniler Köyü, Feride öğretmenin ilk görev yeridir.

Zeyniler Köyü, 19. YY'da Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur. Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan köy, muhteşem doğası ve yeşillikleri ile ziyaretçilerin dikkatini çeker. Çeşitli doğa yürüyüşlerinin yanı sıra yamaç paraşütü gibi sporların da yapıldığı bir coğrafyadır.

Zeyniler Seyir Terası Yol Tarifi

Zeyniler seyir terası, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Köyü'nde bulunmaktadır. Zeyniler Köyü ile seyir terası iç içedir. Köye ulaştığınız esnada seyir terasının nerede olduğunu da kestirebilirsiniz. Bursa ile Zeyniler Köyü arası 36 km'dir. Yıldırım İlçesi ile köyün arası ise yaklaşık 11 km'dir. Köye kendi özel aracınız ile gelebileceğiniz gibi köy minibüslerinden istifade ile de buraya ulaşabilirsiniz.

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Zeyniler Seyir Terası Nerede? Zeyniler Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?
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