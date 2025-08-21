Zeytin Nijerya yolcusu

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan "gorilla gorilla" cinsi yavru, cam odada gözetim altından çıkarak hayvanat bahçesindeki doğal alanında bakıcılarıyla birlikte oyun oynuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Şimdi gördüğünüz gibi durumu gayet iyi. Nijerya'dan geldiği için sözleşme kapsamında ihraç edilen ülkenin talep etmesi halinde tekrar oraya gönderilmesi gerekiyor. Geri gönderme sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda Zeytin'i tekrar Nijerya'ya göndereceğiz" dedi.