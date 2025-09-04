‘Zeytin’ yuvasına kavuşuyor

Geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta Nijerya'dan Tayland'a kaçak olarak götürülmek istenirken THY'nin kargo bölümünde küçük bir kutu içinde bulunan yavru goril Zeytin büyüdü. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Zeytin, Polonezköy Hayvanat Bahçesi'nde veterinerler ve bakıcıların şefkatiyle günlerini geçirdi. Düzenli olarak gerekli bakım ve sağlık kontrolleri yapılan Zeytin, şimdi doğal yaşam alanına gönderilmeye hazırlanıyor.Zeytin'in hikâyesini SABAH'a anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, "Türkiye'de ilk defa bir goril tespit edildi. İlk geldiğinde sadece 9 kilo 400 gramdı. Bugün 16 kiloya, 62,5 santimetrelik boyu da 80 santimetreye ulaştı. Artık o günkü ürkek yavru değil, güçlü genç bir goril" dedi. Gorilin isminin de özel bir hikâyesi olduğunu anlatan Ulu, "Bakanlığımızın himayesinde bir anket düzenledik. Türk halkı büyük ilgi gösterdi ve gorile 'Zeytin' adı verildi" diye konuştu. Zeytin'in ülkesine dönüş hazırlıklarının titizlikle yapıldığını belirten Ulu, "Zeytin için özel bir alan hazırlanarak Nijerya'daki rehabilitasyon merkezine ulaştırılacak" diye konuştu.