Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın elektrik panosunda yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 28.12.2025 12:55

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 9 kişiden 4'ü hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Zeytinburnu'ndaki Yangın, saat 10.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar mahsur kalırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve binada mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 5'i çocuk 9 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kişilerden 4'ü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

