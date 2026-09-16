Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu'nda akılalmaz olay: Aracını park etmek isterken metrelerce yükseklikten düştü
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:38

Zeytinburnu'nda akılalmaz olay: Aracını park etmek isterken metrelerce yükseklikten düştü

Zeytinbur'nunda özel hastanenin otoparkında park etmek isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tel çitleri aşarak 3 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

DHA Yaşam
Zeytinburnu’nda akılalmaz olay: Aracını park etmek isterken metrelerce yükseklikten düştü
  • ABONE OL

Zeytinburnu'nda saat 08.45 sıralarında Maltepe Mahallesi Topkapı Caddesi'nde bulunan özel hastanenin açık otoparkında kaza meydana geldi. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen 34 TG 4212 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Akcan (62), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Otomobil, tel çitleri aşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıdaki boş araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boş araziye düz şekilde düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Sürücü Hakan Akcan, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZEYTİNBURNU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytinburnu'nda akılalmaz olay: Aracını park etmek isterken metrelerce yükseklikten düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA