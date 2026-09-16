Zeytinburnu’nda akılalmaz olay: Aracını park etmek isterken metrelerce yükseklikten düştü

Zeytinburnu'nda saat 08.45 sıralarında Maltepe Mahallesi Topkapı Caddesi'nde bulunan özel hastanenin açık otoparkında kaza meydana geldi. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen 34 TG 4212 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Akcan (62), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.