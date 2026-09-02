Zeytinburnu’nda araç sürücüsü yayayı darbetmişti: Ehliyeti iptal edildi

Zeytinburnu'nda yaya geçidinde tartıştığı kişiyi darbeden otomobil sürücüsüne 185 bin 662 lira para cezası verildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidini kullanan bir kişi ile o esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.