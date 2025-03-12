Zeytinburnu’nda binlerce insanın yürüyüş yaptığı sahilde çöktü! Çöken alanda İBB’den pes dedirten önlem

İBB çöken alanı yeniden yapmak yerine alana sadece bir bariyer bıraktı. Herhangi bir önlem de alınmayan alan vatandaşlar için tehlike saçıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan Zeytinburnu Kennedy Caddesi boyunca uzanan her gün binlere insanın kullandığı park ve yürüyüş yolunda iki noktada çökme meydana geldi. Vatandaşlar durumu İBB'ye bildirdi.

İBB ekipleri çöken alanda önlem almak ve çöken alanı onarmak yerine sadece üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta yazan bir bariyer bıraktı. Alınan önlem pes dedirtirken çöken alanın onarılması için illa birine bir şey olması mı gerekiyor dedirtti.