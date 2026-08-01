Zeytinburnu’nda bir eve girerek döviz ve altın çaldılar: 3 kadın hırsız tutuklandı

BİNAYA GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin, binaya girdiği ve hırsızlık yaptıktan sonra çıktıkları anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Polis, bu görüntülerin izini sürerek şüphelilerin P.Ç., F.Ç. ve D.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.