Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu’nda dehşete düşüren anlar! Parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gidince kabusu yaşadı: Öldüresiye darp ettiler!
Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:25

Zeytinburnu’nda dehşete düşüren anlar! Parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gidince kabusu yaşadı: Öldüresiye darp ettiler!

İstanbul Zeytinburnu’nda meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. parasının çalındığını iddia ederek 3 şüphelinin peşinden giden kişi, tekme ve yumruklarla darp edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Zeytinburnu’nda dehşete düşüren anlar! Parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gidince kabusu yaşadı: Öldüresiye darp ettiler!
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Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Cevizlibağ Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bulunan kişinin parası iddiaya göre 3 şüpheli tarafından çalındı. Durumu fark eden kişi, şüphelilerin peşinden gitti. Bir süre sonra takip edildiklerini fark eden şüpheliler, kişiye tekme ve yumruklarla darbedip olay yerinden kaçtı.

KORKUNÇ OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZEYTİNBURNU #İSTANBUL

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Zeytinburnu’nda dehşete düşüren anlar! Parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gidince kabusu yaşadı: Öldüresiye darp ettiler!
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