Zeytinburnu’nda dehşete düşüren anlar! Parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gidince kabusu yaşadı: Öldüresiye darp ettiler!

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Cevizlibağ Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bulunan kişinin parası iddiaya göre 3 şüpheli tarafından çalındı. Durumu fark eden kişi, şüphelilerin peşinden gitti. Bir süre sonra takip edildiklerini fark eden şüpheliler, kişiye tekme ve yumruklarla darbedip olay yerinden kaçtı.