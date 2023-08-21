Zeytinburnu’nda otoboil ile tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Zeytinburnu Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, tramvay yoluna girdi. Hafif ticari araçla, tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığını belirledi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından hafif ticari araç olay yerinden kaldırıldı ve trafik normale döndü.

"HAVA YASTIKLARI AÇILMIŞTI O ŞEKİLDE KURTULDU"



Olayı gören vatandaş Mehmet Emin Kılıç, "Araç ters yönden geldi. Tramvay da hafif ticari araç da dikkat etmedi. Bir ses çıktı. Sonra koştuk bir çocuk yaralanmıştı, arabadan çıkardık. Hava yastıkları açılmıştı o şekilde kurtuldu. Yaralıydı, kolları biraz sıyırmıştı, boynu ağrıyordu. Kaza saat 17.00 17.30 arası yaşandı. Yaralıyı müdahale ettik. Sağ olsun bir abla kolonya, peçete verdi. Biraz su verdik, biraz kendine geldi. Sonra ambulans geldi. Kaldırdık, ambulansa koydular" dedi.

