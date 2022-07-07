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Giriş Tarihi: 7.7.2022 23:11 Son Güncelleme: 7.7.2022 23:14

Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Zeytinburnu D-100 Karayolu Merter mevkiinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Zeytinburnu’nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Zeytinburnu D-100 Karayolu Merter mevkii Ankara istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki Tolga T'nin kullandığı 34 CHG 503 plakalı otomobil, seyir halindeyken 43 yaşındaki Osman Çetintaş'ın kullandığı 16 KNR 83 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletle sürücüsü bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Osman Çetintaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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