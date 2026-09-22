Zeytinburnu’nda yürekler ağza geldi: Dairenin 2 gündür duvarları yıkılıyor!

'BİNA BAŞIMIZA ÇÖKECEK, KORKUYORUZ'

Ulaş, "Yıkımın 3'üncü günündeyiz ve halen sarsıntılar devam ediyor. Şu anda halen yıkım devam ediyor. Çok yanlış bir yıkım yapılıyor. Güm güm halen ses geliyor. Şu anda sallanıyor. Benim bina da 10 yıllık bina, eski bir bina değil. Arka tarafta da bir yıkım oldu, biz böyle bir şey görmedik. Bu çok yanlış. Ekip çok yanlış yıkıyor. Şu anda güvende değilim. Yetkililer bir an önce buna bir çare bulmaları lazım. Bina başımıza çökecek, korkuyoruz. İşe gidecektim ama gitmedim. Bütün hepimiz şu anda evdeyiz" diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör