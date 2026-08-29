Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybetmişti! Mürvet Tolon gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tolon için Küçükçekmece Hz. Osman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tolon'un çok sayıda yakınları katıldı. Tolon'un cenazesi için taziyeleri oğlu Tolga Tolon ve kızı kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tolon'un cenazesi Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

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