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Giriş Tarihi: 29.08.2026 15:49

Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybetmişti! Mürvet Tolon gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş 16 kişi yaralanmıştı. 65 yaşındaki Mürvet Tolon yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybetmişti! Mürvet Tolon gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş 16 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki 2 çocuk annesi Mürvet Tolon hayatını kaybetmişti.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tolon için Küçükçekmece Hz. Osman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tolon'un çok sayıda yakınları katıldı. Tolon'un cenazesi için taziyeleri oğlu Tolga Tolon ve kızı kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tolon'un cenazesi Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ZEYTİNBURNU #İETT #KAZA

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Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybetmişti! Mürvet Tolon gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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