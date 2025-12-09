Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu'ndaki taksici cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Uyuşturucu kullandığını babasına söyledi diye öldürmüş!
Zeytinburnu’nda taksici Erhan Çiftçi’yi bıçaklayarak öldüren Serkan B.’nin cinayete yol açan tartışmasının sebebi ortaya çıktı. Aynı mahalledeki başka bir cinayetle bağlantı ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, Serkan B.’nin babası tarafından uyuşturucu tedavisi için hastaneye yatırılmasına sebep olduğunu düşündüğü akrabası Erhan Çiftçi’ye hesap sormaya gittiğini, tartışmanın da bu nedenle çıktığını tespit etti.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Erhan Çiftçi, gece çalıştığı taksiyi bıraktıktan sonra 84/C Sokak'ta Serkan B. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çiftçi'nin olaydan bir gün önce Serkan B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı ve o esnada da bıçaklandığı tespit edilmişti. Hakkında 6 suç kaydı bulunan Serkan B., olayda kullandığı bıçakla yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. O tartışmanın sebebine dair detaylar ortaya çıktı.

TEDAVİ SÜRECİNİN ARDINDAN HESAPLAŞMA

Aynı mahallede geçtiğimiz haftalarda işlenen bir cinayete Çiftçi'nin de olay yerinde tanık olarak bulunduğu, söz konusu cinayeti Çiftçi'nin kuzeninin işlediği ve tutuklandığı iddia edildi. Ancak polis ekipleri bu iddiaya ilişkin somut bir kanıta ulaşamadı. Öte yandan, Serkan B. ile Erhan Çiftçi'nin uzaktan akraba olduğu öğrenildi.

Çiftçi'nin, Serkan B.'nin bir süredir uyuşturucu madde kullandığını fark ederek bunu Serkan B.'nin babasına söylediği, babanın da devreye girip oğlunu tedavi amacıyla hastaneye yatırdığı iddia edildi.



"BABAMA NEDEN SÖYLEDİN" TARTIŞMASI

Hastanedeki tedavisinin ardından Serkan B.'nin, uyuşturucu kullandığını babasına kimin söylediğini araştırmaya başladığı öğrenildi. Durumu Çiftçi'nin bildirdiğini öğrenen Serkan B.'nin, Çiftçi ile konuşarak "Babama durumu neden söyledin, senin yüzünden hastaneye yattım" dediği aktarıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan B.'nin Erhan Çiftçi'yi bıçaklayarak öldürdüğü değerlendiriliyor.

