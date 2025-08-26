Haberler Yaşam Haberleri Zeytinliğe uçan traktörde feci ölüm!
Giriş Tarihi: 26.8.2025 14:04

Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 62 yaşındaki sürücü Hüseyin Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
İznik ilçesi Ömerli Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, traktörün sürücüsü Hüseyin Demir, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki zeytinliğe devrilerek ters döndü. Kaza sırasında traktörün altında kalan Hüseyin Demir'i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

