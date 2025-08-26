Zeytinliğe uçan traktörde feci ölüm!

İznik ilçesi Ömerli Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, traktörün sürücüsü Hüseyin Demir, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki zeytinliğe devrilerek ters döndü. Kaza sırasında traktörün altında kalan Hüseyin Demir'i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.