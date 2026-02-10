Zeytinlikte kaçak göçmen operasyonu

Hatay'da 30 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6-8 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sırasında Yayladağı ilçesinde zeytinlik alanda yabancı uyruklu şahısları fark etti. Yapılan kontrollerde; Suriye uyruklu 26 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi'nde ilgili birimlere teslim edilirken, haklarında yasal işlem başlatıldı. Bölgede düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.