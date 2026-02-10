Haberler Yaşam Haberleri Zeytinlikte kaçak göçmen operasyonu
Giriş Tarihi: 10.02.2026

Zeytinlikte kaçak göçmen operasyonu

Zeytinlikte kaçak göçmen operasyonu
  • ABONE OL
Hatay'da 30 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6-8 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sırasında Yayladağı ilçesinde zeytinlik alanda yabancı uyruklu şahısları fark etti. Yapılan kontrollerde; Suriye uyruklu 26 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi'nde ilgili birimlere teslim edilirken, haklarında yasal işlem başlatıldı. Bölgede düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytinlikte kaçak göçmen operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz