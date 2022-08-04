Zeytinyağının Cilde Faydaları Nelerdir? Yüze Zeytinyağı Sürmek İyi Gelir Mi, Kimler Kullanamaz?

Zeytin ağacının meyvesinden elde edilen ve farklı yöntemler kullanılarak hazırlanan zeytinyağı A, D, E ve K vitamini açısından zengindir. Öte yandan güçlü antioksidanları barındıran bu özel yağ aynı zamanda içerdiği mineraller bakımından en sağlıklı ve en doğal yağlardan biridir. Küçük bir miktarı bile bakım rutinlerini desteklerken zeytinyağının cilde faydaları nelerdir, kimler yüzüne zeytinyağı sürebilir sizler için araştırdık.

Zeytinyağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Sayısız faydasıyla tüketilmesi önerilen en doğal yağlardan biri zeytinyağıdır. Mutfaklardan eksik edilmemesi gereken, hoş kokusu ve tadıyla mest eden zeytinyağının cilde faydalarını şu şekilde ele alabiliriz:

Cilt temizleme özelliği vardır: Başta makyaj kalıntıları olmak üzere cilt yüzeyinde biriken kir ve tortuların temizlenmesinde zeytinyağı çok etkilidir.

Başta makyaj kalıntıları olmak üzere cilt yüzeyinde biriken kir ve tortuların temizlenmesinde zeytinyağı çok etkilidir. Nemlendirme ve cilt koruma özelliği bulunur: İçerdiği mineral ve vitaminler bakımından zeytinyağı doğal bir besleyicidir. Hele ki kuru ciltler ya da mevsimsel geçişlere bağlı cilt kuruluklarında zeytinyağının etkilerinden faydalanılabilir. Günlük bakımlardan sonra birkaç damla zeytinyağıyla cilt yüzeyine masaj yapılabilir.

İçerdiği mineral ve vitaminler bakımından zeytinyağı doğal bir besleyicidir. Hele ki kuru ciltler ya da mevsimsel geçişlere bağlı cilt kuruluklarında zeytinyağının etkilerinden faydalanılabilir. Günlük bakımlardan sonra birkaç damla zeytinyağıyla cilt yüzeyine masaj yapılabilir. Cilt dokusunun onarılmasında etkilidir: Vücudun kuruyarak en çok hasar alan bölgelerinde şahane bir onarıcı etki gösteren yöntemlerin başını zeytinyağı çeker. Yüz, dirsek, diz, eller ve topuk gibi kurumaya çok meyilli alanlar temizlendikten sonra zeytinyağı bakımı yapılabilir.

Vücudun kuruyarak en çok hasar alan bölgelerinde şahane bir onarıcı etki gösteren yöntemlerin başını zeytinyağı çeker. Yüz, dirsek, diz, eller ve topuk gibi kurumaya çok meyilli alanlar temizlendikten sonra zeytinyağı bakımı yapılabilir. Yaşlanma etkilerini yavaşlatır: Cilt hücreleri yenilenme hızını düşürdüğü anda yaşlanma belirtilerinin etkileri artar. Bu sebeple cilt elastikiyetini artırmak adına düzenli olarak zeytinyağıyla masaj yapılabilir.

Cilt hücreleri yenilenme hızını düşürdüğü anda yaşlanma belirtilerinin etkileri artar. Bu sebeple cilt elastikiyetini artırmak adına düzenli olarak zeytinyağıyla masaj yapılabilir. Cilt lekeleriyle mücadele edebilir: Başta güneşin zararlı etkileri olmak üzere pek çok etken cildin lekelenmesine sebep olabilir. Böyle sorunlar yaşayan kişiler günlük bakımlarına zeytinyağını dahil edebilir.

Başta güneşin zararlı etkileri olmak üzere pek çok etken cildin lekelenmesine sebep olabilir. Böyle sorunlar yaşayan kişiler günlük bakımlarına zeytinyağını dahil edebilir. Gözeneklerin temizlenmesini sağlar: Gün boyu çeşitli etkenlere maruz kalarak gözenekleri dolan cildin temizliğinde zeytinyağı fazlasıyla etkilidir. Tıkanan gözenekleri açarak cildin sağlıklı bir nefes almasını sağlar.

Gün boyu çeşitli etkenlere maruz kalarak gözenekleri dolan cildin temizliğinde zeytinyağı fazlasıyla etkilidir. Tıkanan gözenekleri açarak cildin sağlıklı bir nefes almasını sağlar. Gözaltı şişkinliklerini etkilidir: Gerek yorgunluk gerek genetik gözaltı şişkinlikleri kişileri olduğundan daha sağlıksız gösterir. Cilt bakım rutinine zeytinyağı eklemek hem bu şişkinlikleri azaltır hem de kırışma olasılığı yüksek gözaltlarına nemlendirme sağlar.

Gerek yorgunluk gerek genetik gözaltı şişkinlikleri kişileri olduğundan daha sağlıksız gösterir. Cilt bakım rutinine zeytinyağı eklemek hem bu şişkinlikleri azaltır hem de kırışma olasılığı yüksek gözaltlarına nemlendirme sağlar. İltihaplanmaların önüne geçer: Zeytinyağı güçlü bir antibakteriyeldir. Bu sebeple cilt yüzeyinde meydana gelen iltihaplanmalar müdahale edilmezse akne gibi can sıkıcı sorunlara neden olabilir. Düzenli olarak cilde uygulanan zeytinyağı böyle sorunlu iltihaplanmaların ortadan kaldırılmasını sağlar.

Zeytinyağı güçlü bir antibakteriyeldir. Bu sebeple cilt yüzeyinde meydana gelen iltihaplanmalar müdahale edilmezse akne gibi can sıkıcı sorunlara neden olabilir. Düzenli olarak cilde uygulanan zeytinyağı böyle sorunlu iltihaplanmaların ortadan kaldırılmasını sağlar. Cildin daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlar: Uykusuzluk, yorgunluk, düzensiz beslenme ve yanlış bakım rutinleri cindin doğallığını bozar. Daha sağlıksız ve mat bir görünüme kavuşan cilde düzenli olarak zeytinyağı ile masaj yapmak parlak ve sağlıklı bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Yüze Zeytinyağı Sürülür Mü? Kimler Kullanmamalı?

Saç bakımında büyük faydaları bulunan zeytinyağı çoğu cilt bakım maskesinin içeriğinde de kullanılır. Ancak daha önce yüzüne zeytinyağı sürmeyen kişileri zeytinyağı yağlanma yapar mı, kıllanmaya sebep olur mu gibi soruların yanıtlarını merak edebiliyor. Düzenli olarak haftalık bakımlara eklenmesi gereken zeytinyağı yüze sürülebilir. Söylentilerin aksine yağlanma, kıllanma gibi sorunlar yaratmaz.

Öte yandan bakım için kullanılan yağ miktarını abartmamak gerekir. Keza oldukça doygun bir yağ olan zeytinyağını bir iki damla şeklinde cilt yüzeyine yedirmek yeterli olacaktır. Böyle bakımları masaj yaparak uygulamak kan akışını hızlandırdığı için daha kolay emilim sağlar. Bu sadece zeytinyağından alınan fayda miktarı da yüksek olacaktır. Öte yandan lekeler ya da sivilceler için zeytinyağı kullanmak istiyorsanız birkaç damla zeytinyağına yine birkaç damla olacak şekilde limon suyu ilave edilebilir.

Bir pamuk yardımcıyla cilt yüzeyine yedirilen zeytinyağı cildi besleyecektir. Emilim süresi cilt yapısına göre değişiklik gösterdiği için en az 30 dakika kadar bu karışım cildinizde kalabilir. Süre dolduktan sonra ılık su ile cildi yıkamak yeterli olacaktır.