‘Zimem defteri’ geleneği sürüyor

MÜSTAKİL Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilciği, Osmanlı'dan kalan 'zimem defteri' satın alma geleneğini bu ramazanda da devam ettiriyor. Bu gelenekte esnafın veresiye defterlerinde yazılı borçlar ödenerek ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor. Silopi ilçesinde belirlenen bakkal ve fırınları ziyaret eden MÜSİAD Şırnak Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ödeme güçlüğü çekenlerin veresiye defterini satın aldı. Markette yaklaşık 30 bin TL, fırında ise 10 bin TL'lik borç ödendi. Şırnak'ta her sene düzenli olarak zimem defteri geleneğini yaptıklarını belirten MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, bu uygulamayla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de borcu tahsil etmekte zorlanan bakkal esnafına yardımcı olduklarını ifade etti.