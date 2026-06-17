Zimmet davasında karar çıktı! Eski Belediye Başkanı ve 2 sanık ceza aldı

Kırıkkale'de kamuoyunun yakından takip ettiği zimmet davasında karar çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ile belediyeye bağlı şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve muhasebeci H.H.D. hakkında hüküm verildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Y.Ö. ile avukatları katılırken, Mehmet Koyuncu ve H.H.D. mahkemede hazır bulunmadı.

Savunmasında pişman olduğunu ifade eden Y.Ö., kendisine yönlendirmeler yapıldığını öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise dosya kapsamındaki delilleri değerlendirerek kararını açıkladı. Buna göre Y.Ö., "zimmet" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ayrıca "sahte belge kullanma" suçundan verilen 1 yıl 8 aylık ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Böylece Y.Ö.'nün toplam cezası 11 yıl 8 ay olarak kayıtlara geçti. Muhasebeci H.H.D. ise zimmet suçuna yardım etmekten 5 yıl hapis cezası aldı. H.H.D.'ye ayrıca "sahte belge kullanma" suçundan verilen 1 yıl 8 aylık ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı. Toplam ceza 6 yıl 8 ay olarak açıklandı.

Eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ise "denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete sebebiyet verme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi. "Sahte belge kullanma" suçundan beraat eden Koyuncu'nun cezası, iki yılın altında olması nedeniyle ertelendi. Mahkeme ayrıca sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına hükmetti.