Zimmetine para geçirdi “bahis oynadım” dedi

Konya
'da Kulu Adliyesi'nde katip olarak görev yapan Ayşe Selvi (46), zimmetine 6.5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanmasına başlanan Selvi, ifadesinde paralarla bahis oynadığını itiraf ederek, "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşim de durumu yetkili mercilere bildirdi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum ve intihara teşebbüs ettim. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım" dedi. Mahkeme, hem Ayşe Selvi'nin hem de avukatının tahliye taleplerini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.