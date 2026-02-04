Haberler Yaşam Haberleri Zincir markette at ve eşek eti skandalı! Kampanyalı üründe tek tırnaklı DNA'sı bulundu
Giriş Tarihi: 4.02.2026 17:09 Son Güncelleme: 4.02.2026 17:12

Zincir markette at ve eşek eti skandalı! Kampanyalı üründe tek tırnaklı DNA'sı bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde zincir marketlerde kampanyayla satılan Anket Pişmiş Dana Döner ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor. Yapılan son testlerde Sakarya'da ve Ankara'daki iki firmanın sucuk ve dönerinde at ve eşek eti bulunduğu tespit edilmişti. Dönerinde tek tırnaklı et bulunan Ankara'daki firmanın zincir marketlere bu ürünü kampanyalı olarak sattığı ortaya çıktı.

ZİNCİR MARKETE SATILAN DÖNERDE AT VE EŞEK ETİ BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine göre Anksan Besicilik Gıda Tarım Ürünleri A.Ş.'nin zincir marketlerde kampanyayla satılan Anket Pişmiş Dana Döner ürününde "tek tırnaklı eti DNA'sı" tespit edildi.

KAMPANYAYLA SATTILAR

Söz konusu ürün birçok büyük zincir markette "Bu hafta sonuna özel ekstra indirim" ifadeleriyle kampanyaya satıldığı ortaya çıktı. Pakette 'Helal Kesim' ibaresinin bulunması özellikle dikkat çekiyor.

