Zincir markette at ve eşek eti skandalı! Kampanyalı üründe tek tırnaklı DNA’sı bulundu

Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor. Yapılan son testlerde Sakarya'da ve Ankara'daki iki firmanın sucuk ve dönerinde at ve eşek eti bulunduğu tespit edilmişti. Dönerinde tek tırnaklı et bulunan Ankara'daki firmanın zincir marketlere bu ürünü kampanyalı olarak sattığı ortaya çıktı.

ZİNCİR MARKETE SATILAN DÖNERDE AT VE EŞEK ETİ BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine göre Anksan Besicilik Gıda Tarım Ürünleri A.Ş.'nin zincir marketlerde kampanyayla satılan Anket Pişmiş Dana Döner ürününde "tek tırnaklı eti DNA'sı" tespit edildi.