Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 1 ölü

İstanbul Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi aynı istikamette gitmekte olan 4 otomobil, bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bir aracın sağ ön yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan başka bir otomobilin sürücüsü P.M.K. da yaralandı. Olay yeri incelemesinin ardından Yüksekkaya'nın cenazesi Maltepe'de toprağa verildi. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör