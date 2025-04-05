Zincirleme kazada 4 motosikletli polis yaralandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan motosikletli polis memurları ile bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı.

Yaralı polis memuru O. B., F.G., O.K. ve E.İ. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bölgedeki yakın hastanelere kaldırıldı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan otomobilin sürücüsü Serhat K. (25) ise sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için polis merkezine götürüldü.