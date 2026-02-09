Zincirleme kazada yaralanan hemşire kurtarılamadı! Yaralılara müdahale ederken araç çarpmıştı

30 Ocak 2026 günü Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, iddiaya göre otoyolda U dönüşü yapan TIR makas atarak yolu kapattı. TIR sürücüsü İbrahim Acembaba aracından çıkıp diğer sürücüleri uyardığı sırada kendisine bir araç çarptı. Bu sırada Gaziantep'ten Nizip ve Suruç Devlet Hastanesi'ndeki görev yerlerine giderken kazayı görüp araçlarından inerek yaralılara müdahale eden 3 doktor ile hemşire Hüsniye Sevli'ye başka bir araç çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ve beyin kanaması geçiren genç hemşire, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gaziantep Abdulkadir Yüksek Devlet Hastanesi Sterilizasyon ünitesinde çalışan ve bekar olan Hüsniye Sevli'nin, Umreden dönen babasını ziyaret etmek için memleketi olan Şanlıurfa'ya gittiği öğrenildi. Hüsniye Sevli'nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Öte yanda genç hemşirenin kaza bölgesine ulaştığında aracındayken cep telefonuyla ilk kazayı yapan araçları çektiği fotoğraf bulundu. Sevli'nin kaza fotoğrafını çektikten sonra yaralıları görüp aracından inerek müdahale ettikten sonra yeniden aracına bindiği sırada arkadan gelen bir otobüsün çarpması sonucu aracının içinde ağır yaralandığı ortaya çıktı.