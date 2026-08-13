Zincirleme kazadan 2,5 ay sonra ölüm haberi geldi

D-140 kara yolu Akyazı Batakköy Kavşağı'nda 29 Mayıs 2026 günü meydana gelen zincirlemede kazada, Deniz Atasoy (41) idaresindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 54 H 2250 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kavşakta trafik ışıklarında bekleyen 54 J 2148 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Deniz Atasoy (41) ile aynı araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8) ve Y.A. (2) ile minibüste yolcu olarak bulunan E.K. (53) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.





2,5 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan Deniz Ata oy sağlık durumunun ağır olması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2,5 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Atasoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Deniz Atasoy'un cenazesi, otopsi işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'a nakledildi.