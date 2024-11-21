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Giriş Tarihi: 21.11.2024 17:36 Son Güncelleme: 21.11.2024 18:14

Zincirleme makas tamlamalı magandaya gözaltı

İstanbul’da aracıyla birden fazla defa makas atarak hem trafik güvenliğini hem de masum insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren bir trafik magandasının görüntüleri “Zincirleme Makas Tamlaması” başlığıyla paylaşıldı. Gözaltına alınan trafik magandasına 17 bin 144 lira ceza kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Zincirleme makas tamlamalı magandaya gözaltı

İstanbul'da 21 yaşındaki trafik magandası O.U., Tuzla İlçesi TEM Güney Yolu Mevkisi'nin üzerinde aracıyla birden fazla deda makas attı ve hem trafik güvenliğini hem de masum insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürdü. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada "Zincirleme Makas Tamlaması" başlığıyla paylaşıldı. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; O.U. isimli trafik magandasını gözaltına aldı. Magandaya "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında Tehlileli Şekilde Şerit Değiştirmek, Cam Film Kullanmak, Saygısızca Araç Kullanmak, Öndeki Araçları Yeterli Mesafede Takip Etmemek" maddelerinden toplamda 17 bin 144 lira idari para cezası kesildi.

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Zincirleme makas tamlamalı magandaya gözaltı
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