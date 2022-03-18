Zindashti’nin kızının ve yeğeninin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülüyor!

Olay 2014 yılında Büyükçekmece'de meydana gelmişti. Yunanistan'da uluslararası bir operasyon yapılmış ve 2 tonun üzerinde eroin yakalanmıştı. İddiaya göre uyuşturucunun sahipleri ise Türkiye'de bulunan Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan ve Çetin Koç'tu. Bu kişiler ise operasyondan sorumlu olarak Ergenekon davasının gizli tanığı Naji Sharifi Zindashti'yi suçlamışlar ve aralarında husumet oluşmuştu. Eylül ayında ise Büyükçekmece'de İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve yeğeni olan şoförü Devrim Öztunç'un (25) araçlarıyla ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken olayın tetikçileri olduğu iddia edilen Hacı Osman Sezen, Turgay Akar uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüş, dosyanın şüphelilerinden olan Çetin Koç ise Dubai'de öldürülmüştü. 10 sanığın yargılandığı davada aralarında cinayeti azmettirmekle suçlanan ve davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan da bulunduğu 9 sanığa beraat verilmişti. 7 Nisan 2019'da ölen sanık İlhan Ünğan hakkındaki dava ise düşürülmüştü. Cumhuriyet Savcısı ve Zindashti'nin avukatının verilen karara itiraz etmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi eksik inceleme yapılarak kararın verildiğini belirterek dosyayı usulden bozdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) 1. Ceza Dairesi bozma kararında, yerel mahkemeden kararını vermeden önce yapması gereken incelemeleri şöyle sıraladı:

SORUŞTURMA VE YARGILAMA AŞAMASINDA İNFAZ EDİLENLERİN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

BAM, İddianamede cinayetin tetikçileri olarak yer alan Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın Küçükçekmece'de bir balık lokantasında öldürülmesi, Çetin Koç'un öldürülmesi, İlhan Ünğan'ın Kadıköy'de öldürülmesi, sanık Orhan Ünğan'ın avukatı olan Kudbedin Kaya'nın Yeşilköy'deki bir balık restoranında öldürülmesi olayları ile ilgili soruşturmaların mahkemeye getirilerek incelenmesini istedi.

Mahkemeden ayrıca Naji Sharifi Zindashti'nin yargılandığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasını incelenmesi ve cinayet soruşturmasında görev alan komiser Fatih Yılmaz ile polis memurları olan Ergül Kapukaya, Gönen Karakaya hakkındaki soruşturma ya da dava dosyasının araştırılarak dosya arasına konulması istendi.

İNCELEMELER İÇİN YAZI YAZILDI

Mahkeme heyeti ise BAM'ın istediği incelemelerin yapılması için gerekli yerlere yazı yazarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.