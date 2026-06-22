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Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:32

Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak can verdi

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Beldesi’nde zıpkınla balık avlamak için denize giren Volkan Kırca (30) av sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kayalıkların arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak can verdi
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Kalkan Ulugöl Mahallesi'nde mobilyacı ustası olan Volkan Kırca, Yeşilköy Muarkürü bölgesine zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Gördüğü balığın peşinden giden Kırca, bir anda kayalıkların arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Olay yerine ulaşan uzman dalgıçlar Volkan Kırca'yı sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Volkan Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Adlı Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kırca ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kaş'ta toprağa verildi.

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#ANTALYA #KAŞ

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