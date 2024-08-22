Ziraat Bankası 770 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sorgulama sayfası

Türkiye'deki kamu bankalarından olan Ziraat Bankası personel alımı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde sınavı gerçekleştirilen personel alımının sonuç tarihi ilan edilen takvim doğrultusunda araştırılıyor. Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuç sorgulama
ZİRAAT BANKASI 770 PERSONEL ALIYOR!
Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubeleri ile yurt genelinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edecek.