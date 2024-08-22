Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası 770 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 22.8.2024 15:25 Son Güncelleme: 22.8.2024 15:25

Ziraat Bankası 770 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sorgulama sayfası

Ziraat Bankası bünyesinde görevlendirilmek üzere yurt genel ve İstanbul ilindeki Genel Müdürlük ve şubelerde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Yazılı sınavı 10 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına odaklanıldı. Peki Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası 770 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sorgulama sayfası

Türkiye'deki kamu bankalarından olan Ziraat Bankası personel alımı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde sınavı gerçekleştirilen personel alımının sonuç tarihi ilan edilen takvim doğrultusunda araştırılıyor. Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuç sorgulama

ZİRAAT BANKASI 770 PERSONEL ALIYOR!
Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubeleri ile yurt genelinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edecek.

ZİRAAT BANKASI 770 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ziraat Bankası 770 personel alımı gerçekleştiriyor. Başvurular 2 Temmuz - 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı. İlan edilen takvim doğrultusunda sınav 10 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubeleri ile yurt genelinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edecek.

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Ziraat Bankası 770 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sorgulama sayfası
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