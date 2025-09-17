Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.9.2025 10:12

Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden sürüyor. Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, 2025 yılı için güncel promosyon tutarlarını açıkladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan vatandaşlar, maaşlarına göre değişen promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, başvuru nasıl yapılır?

Milyonlarca emeklinin gündeminde promosyon ödemeleri yer alıyor. Kamu bankalarının güncel kampanyaları arasında dikkat çeken Ziraat Bankası, 2025 yılında emekli maaşını taşıyanlara çeşitli tutarlarda ödeme fırsatı sunuyor. İşte Ziraat Bankası'nın yeni emekli promosyon kampanyası ve detayları…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş miktarına göre SGK kapsamındaki hak sahiplerine (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon ödemelerinde şu uygulama geçerli olacak:

Müşterilerin 2022 yılına ait devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvuruları kabul edilecek. 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken ise önceki döneme ait iade tutarları sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecek.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz

