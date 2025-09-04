Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı

Ziraat Bankası promosyon tutarı halihazırda banka müşterisi olanlarla emekli maaşı taşıma işlemi yapacakların gündeminde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hak sahipleri kampanyaları değerlendiriyor. Peşin olarak yapılan bu ödeme için maaş taşıması yapmak oldukça kolay. Peki; 2025 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar?