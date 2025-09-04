Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı
Giriş Tarihi: 4.9.2025 13:40

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını sürdürüyor. Promosyonlar maaş aralığına göre değişiyor. Bu ödemenin koşulu, emeklinin maaşını 3 yıl boyunca bankadan alacağının taahhüt edilmesi. Eylül ayı itibarıyla farklı bankalarda başlayan promosyon ödemelerindeki değişiklik sonrası kurumlar tek tek fırsatları ile inceleniyor. Eski emekli banka promosyonu iade edilmeden yeni ödemeyi alabilmek ise diğer avantajlardan. Peki; 2025 güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası promosyon tutarı halihazırda banka müşterisi olanlarla emekli maaşı taşıma işlemi yapacakların gündeminde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hak sahipleri kampanyaları değerlendiriyor. Peşin olarak yapılan bu ödeme için maaş taşıması yapmak oldukça kolay. Peki; 2025 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

