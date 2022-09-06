Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor? Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır sorusuna yanıt aranıyor. Yeni emekli olmuş veya emekli olacak vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankayı ararken bankalar dikkat çeken kampanyalar sunmaya devam ediyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların promosyon yarışı sürüyor. Peki i Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor, emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır, 3 yıllık promosyon ne kadar?