ZİRAAT BANKASI PROMOSYON KAMPANYALARI"12 bin TL'ye varan fırsat!" Ziraat Bankası promosyonu nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 26.12.2025 01:10

Ziraat Bankası’nın emeklilere yönelik promosyon uygulaması, kamu bankaları arasında sunulan avantajlar içinde öne çıkmayı sürdürüyor. Promosyon tutarlarında yapılan son düzenlemenin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12 bin TL’ye kadar nakit ödeme imkânı dikkat çekti. Bu gelişmeyle birlikte emekliler, maaş taşıma süreci ve başvuru koşullarıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, başvuru nasıl yapılıyor ve hangi şartlar aranıyor? soruları gündemde yer alıyor.

Emekli promosyonlarına yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, kamu bankaları arasında Ziraat Bankası öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik olarak güncellenen promosyon ödemeleri kapsamında, 12 bin TL'ye kadar nakit destek imkânı sunuluyor. Açıklanan yeni tutarların ardından emekliler, kampanyanın ayrıntıları hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, başvuru süreci nasıl işliyor ve hangi koşullar geçerli? soruları gündemde yer alıyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

